Bodrumspor puan kayıplarını telafi etmek istiyor



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de 90+3'üncü dakikasına 1-0 önde girdiği Manisa Futbol Kulübü deplasmanını 2-1 kaybedip rakipleri de kazanınca Süper Lig yarışında lider Eyüpspor'un 9, takipçisi Samsunspor'un 7 puan gerisine düşen Bodrumspor, kayıplarını telafi etmek istiyor. Ligdeki atmosferin değiştiğini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Lig ikiye bölündü. İlk 10 takım Play-Off mücadelesi, diğer takımlardan 5-6 tanesi düşmeme mücadelesi veriyor. İki takımın deprem nedeniyle çekilmesinden sonra ligin atmosferi çok daha farklılaştı. Maç oynamadan 6 puan alacak olan takımlar var. Bunlar ligin dengesini altüst etti" dedi.

Kısa süre içerisinde çok maç oynadıklarını belirten İsmet Taşdemir, "Son maçta oyun genelinde çok iyi oynayan bir Bodrumspor vardı. 70'inci dakikadan sonra oyuncularımızın temposu yavaş yavaş düşmeye başladı. Biz hamle yaptık ama hamle olarak düşündüğümüz oyuncularımız çok fazla katkı veremedi. 8 günde 3 maç oynadık. Eyüpspor'la erteleme maçımız geçen hafta salı günüydü. Ligdeki fikstür sıkışınca üst üste maçlara çıktık. Rakibimiz Manisa FK ise maç oynamadan bizi bekledi. Son 10 dakikada onların temposunun düşmemesinin sebeplerinden biri buydu. Önümüzde pazar günü iç sahada oynayacağımız Çaykur Rize maçı var" diye konuştu.

SAKATLIK SIKINTISI

Takımda birçok sakat oyuncuları bulunduğunu belirten Taşdemir, "Altay maçında Aminu ve Erkan sakatlandı. İdmanda Orgill sakatlandı. Yekta zaten sakat. Pazar günü maça eksik çıkacağız. Ligden çekilen takımlarla maç oynamadan 6 puan alacak olan takımlar var. Bunlar ligin dengesini altüst etti. Bununla beraber 10 takımın Play-Off şansı var. İçlerinde biz de varız, bizim de şansımız var ama Play-Off'a kalamama durumumuz da bir gerçek. Kalabilmek için elimizde ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Daha fazla sakat vermezsek bunu başarabiliriz. Sakatımız olursa biraz sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

Bodrumspor'da yeni transfer Burak Öksüz de Çaykur Rizespor önünde görev yapamayacak.

HAKAN ÖZMERT: ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ

Bodrumspor'un tecrübeli yeni transferi Hakan Özmert, tekrar çıkışa geçeceklerini söyledi. Antalyaspor'dan ara transferde takıma katılan yıldız futbolcu, "İlk geldiğim günden beri burada gerçekten aile ortamı var. Tesisten içeri girdiğinizde o huzuru ve mutluluğu hissediyorsunuz. Tanıdığım arkadaşlar vardı, anlatıyordu ama görünce gerçekten huzur ve mutluluk fark ediliyor. Sezon başından beri takım başarılı bir sezon geçirdi. İyi bir konuma geldi. Son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldık, kaybettiğimiz Manisa maçı bizi biraz üzdü. İyi bir takım var. Takım birlikteliği çok fazla ön planda dolayısıyla böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Bu hafta Çaykur Rizespor maçı var kazanırız diye umut ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detay

İsmet Taşdemir röportaj

Hakan Özmert röportaj

Genel ve detay görüntü(FOTOĞRAFL)DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-03-10 12:03:30



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