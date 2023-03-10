Muğla'da 18 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör gözaltına alındı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´dan deniz yoluyla Yunan adalarına gitmek isteyen Suriye uyruklu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den kente göçmen getirileceğini, ardından da yasa dışı yollarla Yunan adalarına götürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde kapalı kasa bir aracı durdurdu. Araçta Suriye uyruklu 18 kaçak göçmen ile H.H. ve S.E. isimli 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ekiplerce yapılan aramada; 2 bin 100 dolar, 950 euro, 11 şambrel, 2 yağmurluk, 8 hava pompası ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H. ve S.E., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-03-10 12:51:29
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