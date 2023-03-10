Muğla'da 18 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´dan deniz yoluyla Yunan adalarına gitmek isteyen Suriye uyruklu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den kente göçmen getirileceğini, ardından da yasa dışı yollarla Yunan adalarına götürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde kapalı kasa bir aracı durdurdu. Araçta Suriye uyruklu 18 kaçak göçmen ile H.H. ve S.E. isimli 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ekiplerce yapılan aramada; 2 bin 100 dolar, 950 euro, 11 şambrel, 2 yağmurluk, 8 hava pompası ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H. ve S.E., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-10 12:51:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.