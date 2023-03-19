Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bodrum, Menteşe, Milas, Fethiye ve Ortaca ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şüphelilerin ve ev iş yerlerinde yapılan aramada, 400 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 60 ecstasy, 10 sentetik ecza, 1 hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 235 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-03-19 15:48:06



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