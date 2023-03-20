Bodrum'da sıcak havada denize girdiler



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler denize girerken; kırlar, bahar çiçekleri papatya ve anemonlarla kaplandı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derecelere ulaştı. Baharın gelmesiyle sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, Kumbahçe Paşatarlası Plajı'nda denizin keyfini çıkardı. Bazı kişiler güneşlenirken, bazıları ise kafeteryalarda oturdu. Kırlarda baharın gelişiyle papatya ve anemonlar açtı. Çiçekler fotoğraf tutkunları için doğal fon oluşturdu. Öte yandan, meteoroloji yetkilileri Bodrum'da güneşli havanın hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-20 16:48:54



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