Anten kablosu ile ailesini enkazdan kurtaran depremzede: Eşim ve çocuklarımla helalleştim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anten kablosu ile ailesini enkazdan kurtaran depremzede: Eşim ve çocuklarımla helalleştim

DHA

Anten kablosu ile ailesini enkazdan kurtaran depremzede: Eşim ve çocuklarımla helalleştim


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde deprem felaketinde yıkılan 6 katlı binanın enkazında kalan Fatih Pınar (40), çanak antenin kablosuyla eşi Hacer (36) ve 2 çocuğunu aşağı sarkıtıp, aynı yöntemle kendisi de inerek kurtuldu. Enkazda 6 saat beklediklerini belirten Fatih Pınar, "Bir an kurtuluşumuzun olmayacağını hissettim. Eşim ve çocuklarım ile helalleştim" dedi.
Fatih Pınar, eşi Hacer, oğlu Muhammed Ali (4) ve kızı Meryem Elif (6), 6 Şubat'taki deprem felaketine Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı. 6 katlı binanın 3'üncü katında oturan ailenin evinin yarısı, yıkıldı. Sobanın bulunduğu odada, 2 ayrı çekyatta beraber uyuyan aile, enkaz altında kaldı. Bu sırada Fatih Pınar, pencere kenarındaki çanak anten kablosunu fark etti. Daha sonra aile üyeleri, bağlandıkları kablo ile dışarı çıkmayı başarıp, enkazdan kurtuldu. Bir hafta çadırda kalan aile, 14 Şubat'ta Bodrum'a geldi. Pınar ailesi, önce bir otele ardından askeri kampa yerleştirildi.
'BİNA, DEPREM ANINDA YARIDAN İTİBAREN YIKILDI'
6 Şubat'ta havanın çok soğuk olduğunu belirten Fatih Pınar, "5 Şubat Pazar günü İskenderun'daydık ve evimize Antakya'ya döndük. Genelde hep yatak odasında yatardık. Evimiz sobalıydı ve klima kullanıyorduk. O gün hava çok soğuk olduğu için salonda yattık. Eğer yatak odasında yatmış olsaydık; belki de şu an yaşamıyor olacaktık. Bina, deprem anında yarıdan itibaren yıkıldı. Saat 04.00 gibi sarsıntı olduğunda, çekyatta yatıyordum. Sarsıntı anında diğer çekyatta yatan oğlumun yanına gidip, kucağıma aldım. Eşim tam kızımı aldığı sırada kolon patladı, kolon eşimin koluna değdi. Koluna değdi ama kızımızı kurtardı. Birbirimize tutunduk ve o an hiçbir şey düşünemedik. İlk sarsıntı geçer geçmez, eşime 'Hemen çıkalım' dedim" dedi.
'MERDİVENLER YIKILDI, EŞİM BENİ KURTARDI'
Fakat merdivenlerin yıkıldığını söyleyen Fatih Pınar, "Birinci katın çöktüğünü ve1 alt kata indiğimizi hissettim. Dış kapıya gittiğimizde duvar ile birleşmiş olduğunu gördüm. Vura vura kapıyı açtım. Aşağıya tam indiğimiz sırada, ikinci katın merdiveninde ikinci sarsıntı oldu. Bu sefer merdivenler yıkıldı ve sağ ayağım merdiven boşluğunda kaldı. Eşim beni kurtardı ve tekrar içeri girmek zorunda kaldık. Eve tekrar girdiğimizde, diğer odaların yıkıldığını gördük. Sadece salonun bir kısmı yan bir şekilde duruyordu. 'Hemen yemek masasının altına geçelim' dedim. Yemek masasının altında yarım saat bekledik. Sürekli sarsıntılar oluyordu. Bir sarsıntı daha oldu ve bir kolon yemek masasının üzerine düştü. Masa üçgen gibi bir şey oldu. Bir an kurtuluşumuzun olmayacağını hissettim. Eşim ve çocuklarım ile helalleştim. O sarsıntıda binanın yan yattığını fark ettim. 6 saat orada, o şekilde bekledik. O esnada bina, 1 kat daha indi" diye konuştu.
'KABLOYU KOLONLARA İYİCE BAĞLADIM'
Dışarıya çıkmak için yol aradığını anlatan Pınar, "6 saat boyunca ailemi yalnız bırakmamak için bekledim. Fakat bir sarsıntı daha olsa belki bina tamamen çökecekti. Daha sonra ana yola doğru bakan pencereye gittim. İnsanlar, koşuşturma içerisindeydi. Onlara, '2 çocuğum var içeride, bizi almayın, onları alın' dedim. Ama herkes kendi canının peşindeydi. O sırada televizyonun çanak anten kablosunu fark ettim. Kabloya asılıp, çanak antenden kopmasını sağladım. Televizyon yere düşmüştü; kablonun diğer ucunu da çıkardım. Kabloyu kolonlara iyice bağladım. Oğlumu koltuk altlarından bağladım, yavaş yavaş aşağıya doğru sarkıttım. Bina yan yattığı için 1,5 katlık bir kısımda gibiydik. O sırada bir genç geçiyordu, ona 'Çocuğumu çözer misin?' diye yalvardım, yardımcı oldu. Aynı şekilde daha sonra kızımı da bağladım, yavaş yavaş aşağıya sarkıttım. Eşime de 'Aynı şekilde inmen lazım' dedim. Eşim, 'Bu kablo, beni taşımaz' dedi. 'Merdivenlerden çıkış yok, başka çaremiz yok' dedim. Kabul etti. Eşimi de yavaş yavaş aynı şekilde indirerek, dışarı çıkardım. İnerken kablo sıyrıldı ya da koptu, düştüm. Sağ ayağımın tabanı tamamen kesildi. O an için hiçbir şey hissetmedim" dedi.
'DEPREMDE 2 YEĞENİMİ KAYBETTİK'
Dışarı çıktıktan sonra yağmur nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten Fatih Pınar, "Evimize 100 metre mesafede açık bir alan vardı; gittik. Yağmur şiddetini arttırmıştı. Kapalı alan yoktu, olsa da zaten korktuğumuz için giremezdik. Çöp konteynerini devirip, yan yatırdım. Eşim ve çocuklarımın içerisine girip, sığınmalarını sağladım. 7 saat orada kaldık. Bir sivil toplum kuruluşu gönüllüsü bizi gördü. Ayağımın üzerine basamadığımı o an hissettim. Bizi kafeterya gibi bir yere götürdü. Daha sonra ertesi gün Kızılay'a ait çadırda kaldık. Depremde 2 yeğenimi kaybettik. Yeğenlerimi defnettikten sonra eşime 'Buradan gitmemiz lazım' dedim. AFAD'a gittik ve bizi Muğla'ya yönlendirdiler, Bodrum'a geldik. 10 gün kadar otelde kaldık ve daha sonra askeri kampa yerleştik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-03-21 11:11:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Caretta caretta 'Tuba'yı 8 milyon kişi izledi
YEREL HABERLER Caretta caretta 'Tuba'yı 8 milyon kişi izledi
Abramoviç'in yatları 1 yıldır Muğla açıklarında
YEREL HABERLER Abramoviç'in yatları 1 yıldır Muğla açıklarında
Çağdaş Bodrum zirveyi sevdi
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum zirveyi sevdi
Muğla'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Yunanistan'ın geri ittiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın geri ittiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
YEREL HABERLER Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da sıcak havada denize girdiler
YEREL HABERLER Bodrum'da sıcak havada denize girdiler
Depremzede çift, Fethiye'de evlendi
YEREL HABERLER Depremzede çift, Fethiye'de evlendi
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 ...
Fethiyespor'dan seri sonu
YEREL HABERLER Fethiyespor'dan seri sonu
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
YEREL HABERLER Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı
YEREL HABERLER Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Seçme ...
Fethiye'de 5. Göcek Ot Yemekleri Festivali yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de 5. Göcek Ot Yemekleri Festivali yapıldı
Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli ...
Bodrumspor'un rakibi Sakaryaspor
YEREL HABERLER Bodrumspor'un rakibi Sakaryaspor
Bodrum'da Mehmetçik depremzedelere kucak açıyor
YEREL HABERLER Bodrum'da Mehmetçik depremzedelere kucak açıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.