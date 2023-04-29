TGF Türkiye Golf Turu´nun A ve B kategori müsabakaları Bodrum´da devam ediyor

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BODRUM, (DHA)Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 5'inci ayak ve B kategorisi 3'üncü ayak müsabakaları, Bodrum Regnum Golf Country´de oynanan ikinci raund müsabakalarıyla devam ediyor.

Turnuvanın A ve B kategorilerinde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Moda Golf Kulübü ve National BGK´dan toplamda 31 sporcu mücadelelerini sürdürdü.

Oynanan ikinci raundun sonunda erkekler A kategorisinde Sueno Golf Kulübü´nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 168 (-2) gross skorla birinci, Olympos Golf Kulübü´nden Kadirhan Yener toplamda 163 (+23) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü´nden Mehmet Kazan toplamda 166 (+26) gross skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde National BGK´dan Ayşe Demir toplamda 156 (+16) gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü´nden Deniz Sapmaz toplamda 160 (+20) gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü´nden Zeynep Süalp toplamda 160 (+20) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler B kategorisinde Ankara Golf Kulübü´nden Semih Engez toplamda 175 (+35) gross skorla birinci, Klassis Golf Kulübü´nden Efe Sargın toplamda 180 (+40) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü´nden Nuh Acar toplamda 181 (+41) gross skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Merve Üçerler toplamda 179 (+39) gross skorla birinci, Alya Su Çiğdem toplamda 189 (+49) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü´nden Erin Neva Yeniçelik toplamda 190 (+50) gross skorla üçüncü durumda bulunuyor.

TGF Türkiye Golf Turu´nun A kategorisi 5'inci ayak ve B kategorisi 3'üncü ayak müsabakaları, 30 Nisan tarihinde oynanacak final raundunun ardından sona erecek.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2023-04-29 20:04:36



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