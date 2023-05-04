Ölüdeniz'de fırtına ve yağmur paraşütçüleri zorladı; 1'i ağaçta asılı kaldı



Cavit AKGÜN-Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan atlayan paraşütçüler fırtına ve sağanak nedeniyle savrulunca farklı noktalara iniş yaptı. Dağdaki ağaca takılıp, asılı kalan paraşüt pilotu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan, öğle saatlerinde atlayan paraşütçüler, ani fırtına ve sağanak nedeniyle, normal iniş pisti olan Belceğiz (Belcekız) Plajı'na inemedi. Rüzgarın ters esmesiyle farklı yerlere yönelen çok sayıda paraşütçü, iniş için mücadele verdi. Paraşütçülerden biri, çevredeki evin bahçesine inerken, başka biri ise dağdaki ağaçta asılı halde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden ekipler, ağaçtaki paraşüt pilotunu kurtarıp, ambulansla hastaneye kaldırdı. Pilotun durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN Sedat ÜNAL

2023-05-04 14:06:31



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