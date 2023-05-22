Bodrumspor hedefini çizdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor hedefini çizdi

DHA

Bodrumspor hedefini çizdi


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Göztepe ile berabere kalıp ligi 62 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor, büyük sevinç yaşadı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de Play-Off'a kalan Ege ekibi önemli bir başarı yakaladı. Çeyrek final maçında Göztepe ile eşleşen Bodrumspor, rakibine son maçta yenilmeyip ev sahibi avantajını da kaptı. Cuma günü İlçe Stadı'nda sarı-kırmızılıları ağırlayacak Bodrum, kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise Play-Off'taki hedefini açıkladı. Öncelikli amaçlarının final oynamak olduğunu ifade eden Taşdemir, "Elde ettiğimiz başarıyı finalle taçlandıracağız" dedi.
Play-Off havasına alışık olduklarını ifade eden Taşdemir, "Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'a kalmıştık. Hemen hemen aynı kadroyla oynadık. Nitekim Play-Off'ları başarıyla bitirdik ve finali de kazanıp 1'inci Lig'e yükseldik. Bu sezon elbette kolay olmadı. Zorluklar da yaşadık. Ancak başarılı olduk. Şimdi ise normal sezondan farklı bir ortama gireceğiz. Rakibimiz yine Göztepe olacak. Rakibimiz de özellikle ligin ikinci yarısında çok önemli işler yaptı. Biz taraftarımızın desteği ile kazanacağız. Camiamıza hayırlı olsun" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2023-05-22 11:59:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da 'seçim' etkisi; iç pazar durdu, yabancı turist sayısı arttı
YEREL HABERLER Bodrum'da 'seçim' etkisi; iç pazar durdu, yabancı ...
Muğla'da uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı
YEREL HABERLER Muğla'da uydu takip cihazı takılan caretta caretta ...
Çağdaş Bodrumspor şampiyonluk turu attı
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrumspor şampiyonluk turu attı
Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın üçüncüsü yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet ...
Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da öldü (2)
YEREL HABERLER Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya ...
Bodrumspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Bodrumspor - Göztepe maçının ardından
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
YEREL HABERLER Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Çağdaş Bodrum Spor kupasına kavuştu
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum Spor kupasına kavuştu
Bodrumspor-Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Bodrumspor-Göztepe maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Hacı Esmer Avcı Tenis Kupası'nda Maria Lourdes Carle şampiyon oldu
YEREL HABERLER Hacı Esmer Avcı Tenis Kupası'nda Maria Lourdes Carle ...
DP Genel Başkanı Uysal, Muğla'da konuştu:
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Uysal, Muğla'da konuştu:
17. Bodrum Uçurtma Festivali yapıldı
YEREL HABERLER 17. Bodrum Uçurtma Festivali yapıldı
Bodrum'da gıdadan zehirlendiği iddia edilen bebeğin ablası da kurtarılamadı
YEREL HABERLER Bodrum'da gıdadan zehirlendiği iddia edilen bebeğin ...
Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da öldü
YEREL HABERLER Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya ...
Zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı, emzirdiği 6 aylık bebeği öldü
YEREL HABERLER Zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı, ...
Bodrum'da gıdadan zehirlendiği iddia edilen 6 aylık bebek öldü
YEREL HABERLER Bodrum'da gıdadan zehirlendiği iddia edilen 6 aylık ...
AK Parti Muğla milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER AK Parti Muğla milletvekilleri mazbatalarını aldı
Otomobili alt yola uçan doktor, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobili alt yola uçan doktor, ağır yaralandı
Marmaris'te yanan alanlar yeşillenmeye başladı
YEREL HABERLER Marmaris'te yanan alanlar yeşillenmeye başladı
Muğla'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü ...
Şampiyon Çağdaş Bodrum kupasına kavuşuyor
YEREL HABERLER Şampiyon Çağdaş Bodrum kupasına kavuşuyor
Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ...
Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 kişiyi JAK Timi kurtardı
YEREL HABERLER Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 kişiyi JAK Timi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.