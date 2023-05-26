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Bodrumspor - Göztepe: 3-1

DHA

Bodrumspor - Göztepe: 3-1


Fırat AKAY / BODRUM,(DHA) - 
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Hakan Yemişken
BODRUMSPOR: Sousa Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk (Dk. 90+1 Eren), Musah Mohammed, Erkan (Dk. 68 Burak), Samet, Gökdeniz (Dk. 90+1 Hakan), Kenan (Dk. 79 Umar), Celal
GÖZTEPE: Arda Tarık (Dk. 55 Hasic), Atınç, Arslanagiç, Emir (Dk. 55 Hikmet), İsmail, Yalçın, Palmer (Dk. 71 Traore), Mamah, Ngalina, Kvasina (Dk. 46 Yasin)
GOLLER: Dk. 16 Cenk, Dk. 45+1 İsmail (K.K), Dk. 90+9 Umar (Bodrumspor), Dk. 87 Atınç (Göztepe)
SARI KARTLAR: Samet, Süleyman, Sousa (Bodrumspor)
Bodrumspor, Spor Toto 1'inci Lig Play-Off ilk tur maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto 1'inci Lig'de büyük başarı elde eden Bodrumspor'da teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Maça etkili başlayan Bodrumspor 16'ncı dakikrada Cenk ile öne geçti: 1-0. Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı 45+1'inci dakikada kendi ağlarını sarstı ve Bodrumspor skoru 2-0'a getirdi. Göztepe 87'de Atınç ile umutlansa da Bodrumspor 90+9'da Umar'ın golüyle maçı kopardı. 
12'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Ngalina'nın pasında sağ çaprazdan koşusunu yapan Mamah gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 
16'ncı dakikada sağdan Kenan'ın ortasında savunmada oluşan karambolde Cenk topa son dokunan isim oldu: 1-0. 
35'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Ngalina sol çaprazdan şutunu çekti, top yandan oyun alanını terk etti. 
45+1'inci dakikada Bodrumspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Cenk'in Göztepe ceza alanına attığı uzun pasta Gökdeniz'den önce topa kafayla müdahale eden İsmail Köybaşı meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-0.
58'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinden Kenan'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
75'inci dakikada etkili gelen Göztepe'de Yasin'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
78'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Kenan Özer'in ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.
87'inci dakikada etkili gelen Göztepe'de ceza sahası içinde topla buluşan Atınç'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem  önce ofsayt kararı verdi daha sonra VAR'a giden hakem santrayı gösterdi: 2-1.
90+9'uncu dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde Umar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY
2023-05-26 19:20:47

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