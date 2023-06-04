Bodrumspor - Eyüpspor maçının ardından 



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde İstanbul'da 1-0 yenildiği Eyüpspor'u evinde 2-0 yenmeyi başaran Bodrumspor, adını finale yazdırdı. Bodrumspor böylece finalde Pendikspor'un rakibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş basın toplantısında konuştu

"AYAKTA KALMASINI BİLDİK, FİNALDEYİZ"

Tur atlayan taraf oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Özellikle ilk maçı 1-0 kaybederek buraya gelmemiz sonucu belki "turu geçemez" diye düşünce vardı. Ancak Bodrum´da oyuncular, teknik heyet, yönetim ve taraftarlarımızda hiç o düşünce olmadı. Çok şükür bugün oyuncu kardeşlerim sezon boyunca yaptıkları şeyin bugün 1 fazlasını yaptılar. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar çok istediler. Ara ara gerildik ama sonunda 90´da gelen gol ve daha sonrasında gelen golle beraber çok şükür turu atladık. Çok zorlu bir periyottan geliyoruz. Her zaman söylüyorum, oyuncu kardeşlerim sezon başından beri yapabileceklerinin 2 katını yaptılar. Çok güzel bir aile olduk. Ara sıra kötü günler de geçirdik ama bu kötü günlerin sonunda ayakta kalmasını bildik ve bugün finaldeyiz. 3 gün sonra final ve en doğru şeyleri yapıp 3 gün sonraya hazır bir şekilde çıkabiliriz diye ümit ediyorum" dedi.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise, "Bodrumspor´u iyi analiz ettik. Yaptığımız şey ilk maç özelinde savunmaydı. Burada oyunun çok uzun bir bölümünde tehlike vermedik, sadece duran toplarda pozisyon verdik. Kontra atağa çıkamadık, topa sahip olamadık. Çok az bölümünde pas yapıp rakip sahaya geçebiliyorduk. Oyuncu grubumuzun yaş ortalaması yüksek. Rakibimiz dinamik oyunculardan oluşunca cevap vermemiz zor oldu. Üzgünüz, yine de tur atlayabilirdik ama olmadı. Bodrumspor´u tebrik ederim" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklama

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş açıklamaDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-04 19:40:18



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