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Türkbükü Halk Plajı, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla açıldı

DHA

Türkbükü Halk Plajı, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla açıldı


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinin Türkbükü ve Torba mahallelerine 2 yeni halk plajı yapıldı. Türkbükü'ndeki halk plajının açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Alpaslan, "Bu sene 2'si Bodrum'da olmak üzere 5 halk plajımız daha hizmete girmiş bulunmakta. Ücretsiz halk plajları, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın konforlu tatil yapmaları için sunmuş olduğumuz bir hizmet" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum'da 2 yeni halk plajı yapıldı. Türkbükü ve Torba'da açılan halk plajları vatandaşın hizmetine sunuldu. Türkbükü Halk Plajı'nın açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz katıldı. Bakan Yardımcısı Alpaslan, beraberindeki protokol üyeleriyle yaklaşık 400 kişi kapasitesi olan ve ücretsiz olarak hizmet verecek, modern halk plajıyla, plajın sahilini gezerek bilgi aldı.
`2'Sİ BODRUM'DA TOPLAM 5 HALK PLAJI DAHA HİZMETE GİRDİ´
Her yıl farklı bölgelere ücretsiz halk plajları açtıklarını söyleyen Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Öncelikle halkımızın yarın idrak edeceğimiz olan mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bakanımızın birinci döneminde başlatmış olduğu ücretsiz halk plajları projesi aynı hızıyla devam etmekte. 2019 yılında Bodrum İçmeler'de ve Çeşme"de ilk halk plajlarını açmıştık. Devamında açtığımız plajlarla geçtiğimiz yıl Antalya, Muğla ve İzmir'de toplam 10 ücretsiz halk plajlarımız vardı. Bu sene 2'si Bodrum'da olmak üzere 5 halk plajımız daha hizmete girmiş bulunmakta. Türkbükü'ndeki halk plajımızı Bodrumlu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.
'SÜRDÜRÜLEBİLİR, MAVİ BAYRAKLI VE ENGELLİ VATANDAŞLAR KULLANABİLİR'
Ücretsiz halk plajlarının, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların konforlu tatil yapmaları için sundukları bir hizmet olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Bunlar, her türlü imkanın olduğu, sürdürülebilir, mavi bayraklı ve engelli vatandaşlarımızdan tutun da her insanın ihtiyaçlarını karşılayabileceği konforda hazırlamış plajlar. Antalya'daki plajlarımızda deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonlarına uygun istasyonlarımızda olmak üzere her türlü ihtiyacın düşünüldüğü yapıldığı konfor düzeyi yüksek 5 yıldız ayarında dediğimiz halk plajlarımız ve özellikle tatil bölgelerine gelen dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza bu hizmet sunulmakta. Sahile doğrudan cephesi olmayan ikinci bant otellerimizin misafirlerine de burada hizmet vermekteyiz. 2019 yılından bu yana da rağbet görmekte, halkımızın takdirini toplamaktadır. Her yıl en az 5-6 olmak üzere ülkemizin ihtiyaç olunan her bölgelerine ve bölümlerine bu halk plajlarını açacağız. İnşallah insanımıza güzel, sağlıklı ve nitelikli hizmetler sunmuş oluruz. Türkbükü plajımız 400 kadar vatandaşımıza hizmet edebilecek kapasitede. Giriş ücretsiz. Burada vatandaşlarımızın yeme-içme ve benzeri hizmetlerine piyasa koşullarına göre çok uygun fiyatlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Plajı kullanan Şerif Ünal "Burada hareketli bir yerin olması bizi çok sevindirdi. Yapıldığını duyuyordum. Hazır olduğunu öğrenince 'Biz de gidelim' dedik. Genel olarak burası çok iyi ve modern hale getirilmiş" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-06-27 16:02:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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