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        Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

        EGEDenizi'nde, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:22 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:25
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        Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
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        EGEDenizi'nde, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede Kalimnos Adası yakını olarak açıkladığı deprem, saat 12.38'de oldu. Derinliği 6,28 kilometre olarak ölçülen deprem, Bodrum'da da hafif hissedildi.

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