Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor nihayet kazandı

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı sezonun ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Fethiyespor, şanssızlığını evinde ilk yarıyı yenik kapattığı Denizlispor önünde kırdı. Ege derbisinde soyunma odasına yenik giren Fethiye, 8 dakika içinde 3 golle 3 puana ulaştı. Maçta 60'ıncı dakikada Nurettin, 64'üncü dakikada Özcan ve 68'inci dakikada Ali'nin golleriyle galibiyete ulaşan Muğla ekibi derin bir nefes aldı. Fethiyespor grupta 6 haftada 6 puana ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor nihayet kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı sezonun ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Fethiyespor, şanssızlığını evinde ilk yarıyı yenik kapattığı Denizlispor önünde kırdı. Ege derbisinde soyunma odasına yenik giren Fethiye, 8 dakika içinde 3 golle 3 puana ulaştı. Maçta 60'ıncı dakikada Nurettin, 64'üncü dakikada Özcan ve 68'inci dakikada Ali'nin golleriyle galibiyete ulaşan Muğla ekibi derin bir nefes aldı. Fethiyespor grupta 6 haftada 6 puana ulaştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi"
        "150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi"
        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        WSJ yazdı: Hamas'ın saldırısına İran destek verdi
        WSJ yazdı: Hamas'ın saldırısına İran destek verdi
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Karısını öldüren caniye verilen çifte indirimli ceza onandı!
        Karısını öldüren caniye verilen çifte indirimli ceza onandı!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza

        Benzer Haberler

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama
        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı
        Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı