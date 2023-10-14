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        Bodrum'da su altında 'tektaş' ile sürpriz evlilik teklifi

         MUĞLA'nınBodrumilçesinde, Kemal Aslan kız arkadaşı Dara Karadağ'a su altında evlilik teklifi etti. O anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:30
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        Bodrum'da su altında 'tektaş' ile sürpriz evlilik teklifi
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         MUĞLA'nınBodrumilçesinde, Kemal Aslan kız arkadaşı Dara Karadağ'a su altında evlilik teklifi etti. O anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

        Bodrum'da tekne turu düzenleyen Kemal Aslan, kız arkadaşı Dara Karadağ'a sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Aslan, kız arkadaşını dalış yapmaya ikna etti. İkili Karaada açıklarında dalış yaptı. Eğitmenlerle dalışı gerçekleştiren Kemal Aslan, suyun altında tektaş yüzük çıkarıp Dara Karadağ'a evlilik teklif etti. Karadağ, teklife el işaretiyle 'Tamam' diye cevap verdi. Aslan, Karadağ'a yüzüğünü de su altında taktı. İkili daha sonra su yüzeyine çıktı. Dara Karadağ, sürpriz teklifle hem şaşırıp, hem de büyük mutluluk yaşadığını söyledi. O anlar, su altı kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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