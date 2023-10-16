BIOR yarışları ödül töreniyle sona erdi

MUĞLA´nınBodrumilçesinde bu yıl 11´incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) ödül töreniyle sona erdi. Bodrumspor tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi´nin destekleriyle organize edilen ve 7 ülkeden 400 sporcunun katıldığı 11´inci Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları 5 gün sürdü. Yarışların ardından Bodrumspor Yelken Şubesi´nde düzenlenen ödül törenine Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Dereceye giren minik yelkencilere ödülleri törende verildi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,