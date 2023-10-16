Bodrum´da 21 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, başka ülkelere gitmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, başka ülkelere gitmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Ekim'de saat 22.55´te Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, başka ülkelere gitmeye çalışan 21 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.