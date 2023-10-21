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        Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü

        MUĞLA'nınFethiye ilçesine base jump (serbest düşüş) için gelen İngiliz uyruklu paraşüt pilotu Dilip Marcus Sundhod (47) Kelebekler Vadisi'nden yaptığı atlayış sırasında kayalıklara çarparak, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:00 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:05
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        Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesine base jump (serbest düşüş) için gelen İngiliz uyruklu paraşüt pilotu Dilip Marcus Sundhod (47) Kelebekler Vadisi'nden yaptığı atlayış sırasında kayalıklara çarparak, hayatını kaybetti.

        Uluslararası Hava Oyunları Festivali için Fethiye'ye gelen İngiliz Uyruklu base jump sporcusu Dilip Marcus Sundhod, Kelebekler Vadisi'ne atlayış yapmak için bir grup arkadaşı ile Faralya Mahallesi'ne gitti. Burada vadiden 400 metre yükseklikteki kayalıklar üzerinden serbest düşüş gerçekleştiren Dilip Marcus Sundhod, kısa bir süre sonra paraşütünü açtı. Sundhod, paraşütü açmasıyla birlikte kontrolünü kaybedip, sarp kayalıklara düştü. Diğer arkadaşlarının ihbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü bölgeye ulaşan ekipler Sundhod'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Halatla Sundhod'un cesedi Kelebekler Vadisi'ne indirildi, buradan da Sahil Güvenlik botuyla Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı'na getirildi. Sundhod'un cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Bu arada pilotun atlayışının, festival etkinlikleri kapsamında değil; serbest atlayış olduğu öğrenildi.

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