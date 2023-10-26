Bodrum´da 49 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Ekim saat 01.10 ve 22.50´de Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç idaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.