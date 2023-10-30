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        Çağdaş Bodrum seri yapamadı

        Basketbol SüperLigi'ndeki ilk yılında ilk galibiyetini geçen hafta Darüşşafaka önünde alan Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'a deplasmanda 83-69 mağlup oldu. Ligde 5 haftada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Bodrum ekibi 4 Kasım Cumartesi günü Büyükçekmece'yi konuk edecek. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:31
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        Çağdaş Bodrum seri yapamadı
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        Basketbol SüperLigi'ndeki ilk yılında ilk galibiyetini geçen hafta Darüşşafaka önünde alan Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'a deplasmanda 83-69 mağlup oldu. Ligde 5 haftada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Bodrum ekibi 4 Kasım Cumartesi günü Büyükçekmece'yi konuk edecek. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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