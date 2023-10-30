Çağdaş Bodrum seri yapamadı
Basketbol SüperLigi'ndeki ilk yılında ilk galibiyetini geçen hafta Darüşşafaka önünde alan Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'a deplasmanda 83-69 mağlup oldu. Ligde 5 haftada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Bodrum ekibi 4 Kasım Cumartesi günü Büyükçekmece'yi konuk edecek.
Giriş: 30.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:31
Basketbol SüperLigi'ndeki ilk yılında ilk galibiyetini geçen hafta Darüşşafaka önünde alan Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'a deplasmanda 83-69 mağlup oldu. Ligde 5 haftada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Bodrum ekibi 4 Kasım Cumartesi günü Büyükçekmece'yi konuk edecek.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,