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        Bodrum´da sahilde bedeninin üst kısmı olmayan kadın cesedi bulundu 

         MUĞLA´nınBodrumilçesinde, sahilde belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:16 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:16
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        Bodrum´da sahilde bedeninin üst kısmı olmayan kadın cesedi bulundu 
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         MUĞLA´nınBodrumilçesinde, sahilde belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu.

        Yalıkavak Küdür Yarımadası´nda yürüyüş yapan vatandaşlar, öğle saatlerinde sahilde kıyıya vuran deniz çayırları üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler belden yukarısı olmayan kadın cesediyle karşılaştı. Ekiplerce bölgede inceleme yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bir göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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