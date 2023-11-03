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        Çağdaş Bodrum'un konuğu Büyükçekmece

        Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle geçen Çağdaş Bodrum Spor yarın Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Yeni yapılanmaya giden Bodrum ekibinde bu maç öncesi takımda idari menajer olarak görev yapan Hakan Çorakçı'yla yollar ayrıldı. Kulüpte idari menajerlik görevine Şevket Doğukan Başkaya getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:05
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        Çağdaş Bodrum'un konuğu Büyükçekmece
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        Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle geçen Çağdaş Bodrum Spor yarın Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Yeni yapılanmaya giden Bodrum ekibinde bu maç öncesi takımda idari menajer olarak görev yapan Hakan Çorakçı'yla yollar ayrıldı. Kulüpte idari menajerlik görevine Şevket Doğukan Başkaya getirildi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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