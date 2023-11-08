Jandarmanın durdurduğu otomobilden eski Kur'an-ı Kerim, sikke ve 9 tüfek çıktı MUĞLA'nınMilasilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim, Roma ve Bizans dönemine ait 118 adet sikke ile 9 tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'nınMilasilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim, Roma ve Bizans dönemine ait 118 adet sikke ile 9 tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas'ta yaşayan S.M.T.'nin (47), elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Boğaziçi Mahallesi'nde şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada Roma ve Bizans dönemine ait 118 adet sikke, tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ve 9 tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.