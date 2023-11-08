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        Caretta caretta 'Tuba'yı 9 milyon kişi izledi

        MUĞLA'dayaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Tuba', 50 ayda 28 bin kilometre yol katetti. 9 milyon kişi, 'Tuba'nın rotasını gösteren haritayı görüntülenip, izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:40
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        Caretta caretta 'Tuba'yı 9 milyon kişi izledi
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        MUĞLA'dayaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Tuba', 50 ayda 28 bin kilometre yol katetti. 9 milyon kişi, 'Tuba'nın rotasını gösteren haritayı görüntülenip, izledi.

        Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasına da 'Tuba' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. 'Tuba', geçen sürede 28 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. 'Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 9 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'Tuba'nın hem Türkiye'de hem de dünyada uzun rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arasında yerini aldığını söyledi. Bu arada İztuzu Plajı'nda, bu sezon nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların oluşturduğu 745 yuvalama alanından çıkan yaklaşık 35 bin yavru mavi sularla buluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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