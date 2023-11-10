Bodrum FK zincir kırma peşinde

Bodrum FK, 1'inci Lig'in 12'nci haftasında yarın oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçını kazanarak deplasmanda 3 maçtır süren kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.

1'inci Lig'de iç sahada üst üste 4 galibiyet alarak Süper Lig yarışı vermesine rağmen deplasmanda 3 maçtır kazanamayan Bodrum FK yarın Ankara Keçiörengücü karşısında zincir kırmaya çalışacak. Aktepe Stadı'nda başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Yeşil-beyazlı ekip, ligde haftaya 11 maçta topladığı 20 puanla, direkt Süper Lig hattındaki Kocaelispor'un 3 puan gerisinde 4'üncü sırada başladı. Keçiörengücü ise 17 puanla play-off hattında 7'nci basamakta bulunuyor.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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