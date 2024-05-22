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        Fethiye'de kayıp kişiyi arama çalışması sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:04
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        Fethiye'de kayıp kişiyi arama çalışması sürüyor
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaybolduğu bildirilen Hasan Yıldırım'ın (46) bulunması için Karagözler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sürdürülen arama çalışması genişletildi.

        Bölgeye AFAD, JAK, AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) ile polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda arama kurtarma köpeği "Chery" ile kadavra köpeği "Sima" da kullanılıyor.

        Yıldırım'dan 5 Mayıs'tan sonra haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş ve son görüldüğü ormanlık alanda arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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