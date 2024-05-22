Fethiye'de kayıp kişiyi arama çalışması sürüyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Kaybolduğu bildirilen Hasan Yıldırım'ın (46) bulunması için Karagözler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sürdürülen arama çalışması genişletildi.
Bölgeye AFAD, JAK, AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) ile polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda arama kurtarma köpeği "Chery" ile kadavra köpeği "Sima" da kullanılıyor.
Yıldırım'dan 5 Mayıs'tan sonra haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş ve son görüldüğü ormanlık alanda arama çalışması başlatılmıştı.
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