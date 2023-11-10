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        Muğla'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ölümlü kaza, araç kamerasında

        MUĞLA'nınMilas ilçesinde, aynı yöne giden yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Hüseyin Dursun´un (59) hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı kazanın araç kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:40
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        Muğla'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ölümlü kaza, araç kamerasında
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        MUĞLA'nınMilas ilçesinde, aynı yöne giden yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Hüseyin Dursun´un (59) hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı kazanın araç kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Milas- Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum yönüne giden İbrahim A. yönetimindeki 31 HM 081 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden, sağ şeritten gelip kavşaktan dönüş yapmak için sola geçmeye çalıştığı öne sürülen 48 DC 747 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjü aşıp, karşı yola geçti. Kazada otomobildeki Hüseyin Dursun hayatını kaybetti, Tuncay Taylan (73), Ünal Tolun (76) ve Ahmet Zeybek (69) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolun'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Otomobil hurdaya dönerken, jandarma ekipleri tarafından otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Öte yandan kazanın otobüsün kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün sol şeritte ilerlediği ve sağ şeritteki otomobilin bir anda kavşağa girmek üzere sola dönüş yaptığı sırada çarpışmanın meydana geldiği görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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