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        Yürüyüşe çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı; 2 saatte kurtarıldı

        MUĞLA'nınBodrumilçesinde yürüyüş için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan Mürsel Özdemir, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:40
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        Yürüyüşe çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı; 2 saatte kurtarıldı
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        MUĞLA'nınBodrumilçesinde yürüyüş için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan Mürsel Özdemir, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

        Mürsel Özdemir, dün akşam saatlerinde Leleg Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Ödemir, bir süre sonra yolunu kaybetti. Havanın kararması nedeniyle Özdemir, Dağbelen Mahallesi'ndeki kayalıklarda mahsur kaldı. Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Muğla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ihbarı ile Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri harekete geçti. Ekipler, saat 01.30 sıralarında Mürsel Özdemir ile temas kurdu. Ekipler, durumu iyi olduğu belirtilen Özdemir'i 2 saatlik çalışma ile kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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