Bodrum FK'da eksikler can sıkıyor 1'inciLig'deAnkara Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp milli maç arasına 21 puanla 5'inci sırada giren Bodrum Futbol Kulübü'nde sakat ve cezalı oyuncular teknik ekibi düşündürmeye başladı. Milli aranın ardından evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılarda kaleci Diogo Sousa sarı kart, sağ bek Üzeyir Ergün de kırmızı kart cezalısı konumuna düşerken, sol bek Eren Albayrak ise sakatlandı. Üç oyuncudan Adanaspor karşılaşmasında yararlanamayacak olan teknik direktör İsmet Taşdemir, savunmaya formül aramaya başladı. Kalede Bahri Can'a, sol bekte de Cenk'e forma vermeyi düşünen Taşdemir'in Üzeyir'in alternatifi olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadığı kaydedildi.

1'inciLig'deAnkara Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp milli maç arasına 21 puanla 5'inci sırada giren Bodrum Futbol Kulübü'nde sakat ve cezalı oyuncular teknik ekibi düşündürmeye başladı. Milli aranın ardından evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılarda kaleci Diogo Sousa sarı kart, sağ bek Üzeyir Ergün de kırmızı kart cezalısı konumuna düşerken, sol bek Eren Albayrak ise sakatlandı. Üç oyuncudan Adanaspor karşılaşmasında yararlanamayacak olan teknik direktör İsmet Taşdemir, savunmaya formül aramaya başladı. Kalede Bahri Can'a, sol bekte de Cenk'e forma vermeyi düşünen Taşdemir'in Üzeyir'in alternatifi olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadığı kaydedildi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,