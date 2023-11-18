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        Bodrum'da fırtına ve sağanak

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Dalgaların boyu 3 metreyi aşarken, cadde ve sokaklar dereye döndü. Öte yandan, Marmaris Sakar Geçidi güzergahında sis nedeniyle görüş açısı 5 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:20
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        Bodrum'da fırtına ve sağanak
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Dalgaların boyu 3 metreyi aşarken, cadde ve sokaklar dereye döndü. Öte yandan, Marmaris Sakar Geçidi güzergahında sis nedeniyle görüş açısı 5 metreye kadar düştü.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü´nün dünkü uyarısının ardından Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Dalgaların boyu 3 metreyi aşarken, yetkililer balıkçılara 'Denize açılmayın' uyarısı yaptı. Yarımada genelinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak başladı. Yağış nedeniyle, cadde ve sokaklar dereye döndü. Araç sürücüleri ve bölge halkı zor anlar yaşadı. Turgutreis Kapalı Pazar Yeri'nde yağmur nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pazarcıların tezgahları sular altında kaldı.

        Marmaris-Muğla istikametinde Sakar Geçidi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadıklarını belirtti.

        Öte yandan Bodrum'da sağanağın etkisinin, akşam saatlerinde yitirmesi beklendiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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