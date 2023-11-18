Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da sağanağın ardından denizin rengi değişti

        MUĞLA'nınDatça ilçesinde, sağanak sırasında derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınDatça ilçesinde, sağanak sırasında derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

        Datça'da öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika süren sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü. Elektrik kesintisinin de yaşandığı ilçede yağan yağmur sonrası Kumluk Plajı'nda denizin rengi, derelerin taşıdığı çamurlu yağmur suları nedeniyle kahverengiye döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi

        Benzer Haberler

        Muğla'da kaçak kazıların önlenmesi için toplumsal bilinç oluşturma etkinliğ...
        Muğla'da kaçak kazıların önlenmesi için toplumsal bilinç oluşturma etkinliğ...
        Bodrum ve Marmaris'te fırtına ve sağanak etkili oldu
        Bodrum ve Marmaris'te fırtına ve sağanak etkili oldu
        Bodrum'da fırtına ve sağanak
        Bodrum'da fırtına ve sağanak
        'Doğu Akdeniz-2023' tatbikatı brifingle tanıtıldı
        'Doğu Akdeniz-2023' tatbikatı brifingle tanıtıldı
        Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı
        Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı
        Bodrum'daki Bitez Barajı'ndaki atıklar bot yardımıyla temizlendi
        Bodrum'daki Bitez Barajı'ndaki atıklar bot yardımıyla temizlendi