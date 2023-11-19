Yalıkavakspor Avrupa´da tur atladı

HentboldaEHFKadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, 3'üncü turda son İtalya şampiyonu ve liginin lideri olan SSV Brixen Sudtirol'u elemeyi başardı ve son 16´ya kaldı.

İlk maçta İtalya´da 36-27 yenip tur kapısını ardına kadar açan Bodrum ekibi, bugün Binnaz Karakaya Spor Salonunda rakibiyle rövanşta kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 28-19 kazanan Yalıkavakspor adını bir üst tura yazdırdı. Mavi - beyazlı ekip maçın ilk yarısını 14-10 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Yalıkavakspor sahadan 28-19 galip gelerek tur atlayan taraf oldu. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - FIRAT AKAY

2023-11-19 18:43:45