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        Bodrum'da 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:10
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        Bodrum'da 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı (2)
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        KİŞİBAŞI3 BİN İLE 8 BİN EURO

        Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin karada yaptığı çalışmada gözaltına alınan 10 organizatör, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında 2'si kadın 1 erkeğin Rus uyruklu olduğu ve organizatörlerin göçmenleri İzmir üzerinden organize edip kaçak yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirtildi. Bu arada organizatörlerin kaçak göçmenlerden kişi başı 3 bin ile 8 bin euro arasında para aldıkları kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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