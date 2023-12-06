Bodrum'da 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı (2)
KİŞİBAŞI3 BİN İLE 8 BİN EURO
Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin karada yaptığı çalışmada gözaltına alınan 10 organizatör, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında 2'si kadın 1 erkeğin Rus uyruklu olduğu ve organizatörlerin göçmenleri İzmir üzerinden organize edip kaçak yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirtildi. Bu arada organizatörlerin kaçak göçmenlerden kişi başı 3 bin ile 8 bin euro arasında para aldıkları kaydedildi.
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