Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum´da 66 kaçak göçmen yakalandı, 38 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 kaçak göçmen ve ada üzerinde mahsur kalan 32 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum´da 66 kaçak göçmen yakalandı, 38 kaçak göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 kaçak göçmen ve ada üzerinde mahsur kalan 32 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Aralık'ta saat 02.35 ve 18.05´te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan toplam 66 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 06.45´te Bodrum açıklarında da kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Tüllüce Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenlerin verdiği ifade doğrultusunda bir gurup kaçak göçmenin kendi imkanlarıyla Kuyruk Adası'nda olduğu belirlendi. Bölgeye ulaşan ekipler 32 kaçak göçmeni kurtardı.

        Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ören Tekne İmal Çekek Yeri açılışında...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ören Tekne İmal Çekek Yeri açılışında...
        'Çok geç değilken denizlerimizi korumak zorundayız'
        'Çok geç değilken denizlerimizi korumak zorundayız'
        Son yağışlarla su seviyesi yükselen kuş cenneti Bafa Gölü eski manzarasına...
        Son yağışlarla su seviyesi yükselen kuş cenneti Bafa Gölü eski manzarasına...
        Çağdaş Bodrum Spor - Samsunspor: 71-83
        Çağdaş Bodrum Spor - Samsunspor: 71-83
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı