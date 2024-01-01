Bodrum´da 49 kaçak göçmen kurtarıldı, 28 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı MUĞLA´nınBodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca başka ülkelere gitmeye çalışan 28 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

MUĞLA´nınBodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca başka ülkelere gitmeye çalışan 28 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Aralık 00.15´te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, başka ülkelere gitmeye çalışan 28 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 05.00 ile 08.50´de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.