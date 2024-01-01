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        Fethiye'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesine otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:48
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        Fethiye'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesine otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.

        İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil, Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosikletinin üzerindeki Yasin İlban'a (29) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, İlban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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