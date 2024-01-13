Bodrum FK - Giresunspor: 4-0 

STAT:Bodrum İlçe

HAKEMLER: Yunus Dursun, Oğuz Terzi, Egemen Savran

BODRUM FK: Sousa - Celustka, Erkan (Dk. 75 Halil İbrahim), Samet, Kenan, Omar Imeri (Dk. 83 Ali Eren), Üzeyir, Musah Mohammed (Dk.63 Ahmet), Gökdeniz (Dk.75 Haqi Osman), Furkan, Burak (Dk.83 Eray)

GİRESUNSPOR: Erkan - Talha, Çekdar, Şahin, Ertuğrul (Dk.84 Muhammet), Kadir, Mehmet, Enishan (Dk.84 Kasım), Ahmet(Dk. 46 Mert), Anıl, Faruk

GOLLER: Dk. 3 Gökdeniz, Dk.31 Kenan, Dk.81 Burak, Dk. 85 Samet (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Mehmet Keskin, Talha (Giresunspor) Musah Mohammed, Furkan( Bodrum FK)

1´inci Lig 18´inci hafta karşılaşmasında Bodrum FK, sahasında Giresunspor´u 4 - 0 mağlup etti. Karşılaşma seremonisine oyuncular Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen 9 Mehmetçik için siyah bantla çıktı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da İstiklal Marşı okundu. Mücadeleye hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip Gökdeniz ve Kenan´ın golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da mücadeleci oyununu sürdürdü. Bodrum FK Burak´ın golüyle farkı 3´e taşıdı. Karşılaşmanın bitimine son 5 dakika kala Bodrum FK Samet´in golüyle rakibi karşısında farkı 4 yaptı. Maçın geri kalan dakikalarında gol olmazken yeşil-beyazlı ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrum FK puanını 32´ye yükselterek, 4´üncü sıraya yükseldi.

3´üncü dakikada etkili gelen Bodrum FK´da Burak´ın ceza sahası içine yaptığı ortada Gökdeniz´in vuruşunda top ağlarla buluştu. Oyuncular golün ardından asker selamı verdi: 1-0.

13´üncü dakikada Bodrum FK´da rakibin müdahalesi sonrası Burak yerde kaldı, hakem penaltı kararı verdi. VAR kararıyla pozisyonun çizgide olduğu gerekçesiyle durum serbest vuruşa çevrildi.

31´inci dakikada Üzeyir´in ceza sahasına yaptığı ortada Kenan´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

81´inci dakikada Bodrum FK´da Ahmet´in ceza sahasına yaptığı vuruşta topla buluşan Burak´ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

85´inci dakikada etkili gelen Bodrum FK´da Ali Eren´in ceza sahası içine yaptığı ortada Samet´in vuruşunda top ağlarla buluştu. Skor 4-0.

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DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - FIRAT AKAY / BODRUM,