Çağdaş Bodrum Spor - Türk Telekom: 79-88

SALON:Muğla Menteşe

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 7, Can Uğur 10, Alibegovic 24, Ahmet 13, Johnson 5, Warren 13, Moore 5, Fatih 2, Cavit Ege, Erkan

TÜRK TELEKOM: Yiğitcan 19, Palmer Jr 20, Wallace 19, Brown 11, Enoch 6, Okben 3, İsmail Cem 3, Jones 2, Mehmet, Troy Selim 5

1'İNCİ PERİYOT: 23-27

İLK YARI: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-63

5 FAUL: Alibegovic (39.47), Moore (35.32) (Çağdaş Bodrum Spor)

Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrum Spor, evinde Türk Telekom'a 88-79 mağlup oldu. Bu sonuçla düşme hattındaki Bodrum temsilcisi üst üste 4'üncü maçını kaybedip 13'üncü yenilgisini aldı. Başkent ekibi ise 8 galibiyete ulaştı. Maça konuk ekip Palmer'ın sayılarıyla 5-0'lık seriyle başladı. Bodrum temsilcisi rakibine Can Uğur ve Alibegovic ile yanıt verip skoru 5-5'e getirdi. İlk çeyrek Türk Telekom'un 4 sayı üstünlüğüyle bitti: 23-27.

İkinci periyotta Çağdaş Bodrum Spor, Alibegovic ve Warren'ın sayılarıyla skor üretirken, Türk Telekom ise Wallace, Obken, Troy Selim ve Palmer'in dış atışlarıyla sayılar buldu. Başkent temsilcisi soyunma odasına 1 sayı önde girdi: 42-43. Üçüncü periyotta Türk Telekom 3 sayılık basketlerle üstünlüğünü koruyup son bölüme girilirken avantajını korudu: 57-63. Final periyodunda Brown ve Wallace'nin 3'lükleriyle etkili olup, farkı 10 sayıya kadar çıkaran Ankara ekibi sahadan 9 sayı farkla galip ayrılmayı başardı: 79-88.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

2024-01-28 17:43:01