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        Çağdaş Bodrum Spor - Türk Telekom: 79-88

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:43 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:43
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        Çağdaş Bodrum Spor - Türk Telekom: 79-88
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        SALON:Muğla Menteşe

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

        ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 7, Can Uğur 10, Alibegovic 24, Ahmet 13, Johnson 5, Warren 13, Moore 5, Fatih 2, Cavit Ege, Erkan

        TÜRK TELEKOM: Yiğitcan 19, Palmer Jr 20, Wallace 19, Brown 11, Enoch 6, Okben 3, İsmail Cem 3, Jones 2, Mehmet, Troy Selim 5

        1'İNCİ PERİYOT: 23-27

        İLK YARI: 42-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-63

        5 FAUL: Alibegovic (39.47), Moore (35.32) (Çağdaş Bodrum Spor)

        Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrum Spor, evinde Türk Telekom'a 88-79 mağlup oldu. Bu sonuçla düşme hattındaki Bodrum temsilcisi üst üste 4'üncü maçını kaybedip 13'üncü yenilgisini aldı. Başkent ekibi ise 8 galibiyete ulaştı. Maça konuk ekip Palmer'ın sayılarıyla 5-0'lık seriyle başladı. Bodrum temsilcisi rakibine Can Uğur ve Alibegovic ile yanıt verip skoru 5-5'e getirdi. İlk çeyrek Türk Telekom'un 4 sayı üstünlüğüyle bitti: 23-27.

        İkinci periyotta Çağdaş Bodrum Spor, Alibegovic ve Warren'ın sayılarıyla skor üretirken, Türk Telekom ise Wallace, Obken, Troy Selim ve Palmer'in dış atışlarıyla sayılar buldu. Başkent temsilcisi soyunma odasına 1 sayı önde girdi: 42-43. Üçüncü periyotta Türk Telekom 3 sayılık basketlerle üstünlüğünü koruyup son bölüme girilirken avantajını korudu: 57-63. Final periyodunda Brown ve Wallace'nin 3'lükleriyle etkili olup, farkı 10 sayıya kadar çıkaran Ankara ekibi sahadan 9 sayı farkla galip ayrılmayı başardı: 79-88.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

        2024-01-28 17:43:01

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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