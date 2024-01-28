Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın'dan STK ziyaretleriyle ilgili açıklama:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, STK'lere yaptığı ziyaretlere ilişkin, "Bu kurumlarla sadece mahkemelerde karşılaşılmaması, itiraz gerekçelerinin önceden dinlenmesi ve bilimin ışığında bir ortak yol bulunmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Şehir plancıları imar planlarını askıda görmemeli." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın'dan STK ziyaretleriyle ilgili açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, STK'lere yaptığı ziyaretlere ilişkin, "Bu kurumlarla sadece mahkemelerde karşılaşılmaması, itiraz gerekçelerinin önceden dinlenmesi ve bilimin ışığında bir ortak yol bulunmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Şehir plancıları imar planlarını askıda görmemeli." ifadelerini kullandı.

        Ayaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Menteşe'de Şehir Plancıları Odası, Milas'ta TMMOB Mimarlar ve Mühendisler Odası, Muğla'da da Mimarlar Odasına ziyaretler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

        Bu ziyaretlerini "tarihi" olarak nitelendiren Ayaydın, "Tarihi diyorum çünkü yıllardır kimse kapılarını çalmamış. Bu ziyaretleri çok ama çok önemli buluyorum. 'Nasıl olsa konuşulamaz, çünkü her şeye peşin peşin karşı çıkarlar' denen bu STK'lerle odalarla diyalog kapısını açmak ve başkanlığım boyunca da canlı tutmak istiyorum. Bu kurumlarla sadece mahkemelerde karşılaşılmaması, itiraz gerekçelerinin önceden dinlenmesi ve bilimin ışığında bir ortak yol bulunmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Şehir plancıları imar planlarını askıda görmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

        Ayaydın, imar planları geciktiği için Muğla'nın 13 ilçesiyle adeta "kaçak yapı cenneti" olduğunu vurguladı.

        Muğla'nın deprem kuşağında yer aldığına dikkati çeken Ayaydın, şunları kaydetti:

        "Bu yapılarda zemin etüdü yapılmamış, statik hesaplar yapılmamış, hangi kalitede beton kullanıldığını bilmiyoruz. Hangi kalitede demir kullanıldığını bilmiyoruz. Bu durum beni korkutuyor. 'Ben yaptım oldu' mantığı ile iş yapmayacağım mesajını vermek için bu ziyaretleri yapıyorum. Önce ateş eden sonra nişan alan biri olmayacağım. Her şey öncesinde tartışılacak, bilimin ışığında en doğru yol belirlenecek."

        Ayaydın, çalıştaylar yapacaklarını belirterek, "Ancak bunlar lafta kalan, sonuç raporu çıkarıp dağılmak üzere yapılan çalıştaylar olmayacak. Sonuçlarını değerlendireceğiz. Bu cennet bölgenin suyuna, ormanına, denizine, toprağına iyi bakacağız. Hep söylüyorum benim caretta carettanın yaşamı için samimi kaygıları olan biriyle derdim olamaz. Benim bu ülkenin ormanları azalmasın, tarım alanları gerilemesin, suyu bitmesin diyen biriyle derdim olamaz. Tam tersine mücadeleyi birlikte vereceğiz. Büyükşehir Belediyesinin tüm projelerinde bu değerli STK'lerin meslek odalarının görüşü katkısı olacak. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Sivas'ta 11'ler belli oldu
        Sivas'ta 11'ler belli oldu
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!

        Benzer Haberler

        Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolmuştu, aramalar 8 gün sonra yeniden...
        Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolmuştu, aramalar 8 gün sonra yeniden...
        Muğla'da deve güreşleri geleneği sürdürülüyor
        Muğla'da deve güreşleri geleneği sürdürülüyor
        GÜNCELLEME - Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'u ziyar...
        GÜNCELLEME - Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'u ziyar...
        'Kapan' operasyonunda 9 tutuklama
        'Kapan' operasyonunda 9 tutuklama
        Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'u ziyaret etti
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'u ziyaret etti