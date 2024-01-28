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        Muğla'da deve güreşleri geleneği sürdürülüyor

        Muğla'da, Yörük kültürünün önemli bir parçası olan deve güreşleri geleneği devam ettiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:16
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        Muğla'da deve güreşleri geleneği sürdürülüyor
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        Muğla'da, Yörük kültürünün önemli bir parçası olan deve güreşleri geleneği devam ettiriliyor.

        Deve güreşleri Muğla'nın Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe ve Datça ilçelerinde kış aylarında her yıl düzenleniyor. Onlarca devenin güreştirildiği ve heyecanlı anların yaşandığı güreşleri, bölge halkı sabırsızlıkla bekliyor.

        Geliri genelde eğitim ve sağlık alanında kullanılan deve güreşleri, sosyal yönüyle de öne çıkıyor. Festival havasında yapılan organizasyonlarda, iyi süslenmesi ve müsabakalarda şampiyon olması devenin değerini belirliyor.

        Yatağan ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen festivale hazırladığı devesiyle Nazilli'den katılan Oğuz Yıldız, AA muhabirine, 3 yıldır baktığı devesini burçak, arpa yarması ve samanla beslediğini söyledi.

        Devesinin şampiyonluğunun bulunduğunu belirten Yıldız, "Devemin değeri 5 milyon lira ancak 20 milyon lira teklif etseler yine vermem. Çünkü bu bizim evladımız, çocuğumuz. Biz Yörük'üz ve bu kültür yaşayacak." dedi.

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinden güreşlere "Çılgın Berat" isimli devesiyle katılan Gazi Girgin, gözü gibi baktığı devesinin fiyatının 1 milyon lira olduğunu ifade etti.

        Denizli'nin Buldan ilçesinden Mehmet Gökçe, "Canbazoğlu" isimli devesinin güreş oyunlarını iyi yaptığını, marifetinin büyük olduğunu dile getirdi.

        Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Yörük kültürünü temsilen deve güreşlerini geleneksek olarak yaptıklarını ve Çanakkale'den Antalya'ya kadar birçok ilden katılım sağlandığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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