Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolmuştu, aramalar 8 gün sonra yeniden başladı

MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde 30 Aralık'ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan İsa Çiftçi'yi (65) arama çalışmalarına, verilen 8 gün aranın ardından yeniden başlandı.

Marmaris'te yaşayan İsa Çiftçi, 30 Aralık'ta, mantar toplamak için Balan Dağı'na gitti. Geri dönmeyen Çiftçi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyelerinin de destek verdiği çalışmalarda, bölge iz takip köpekleriyle tarandı. Ayrıca Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda da arama çalışması başlattı. 20 gün süren aramalardan bir sonuç alınamaması ve kötü hava şartları sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

Aslen Datçalı olan Çiftçi'rin ailesinin talebi üzerine, havanın da güneşli ve açık olmasıyla dün arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Muğla AFAD, AKUT, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nün de aralarında olduğu birçok ekiplten oluşan yaklaşık 80 kişil ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla 8 gün sonra yeniden başlandı. Arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda devam ettiği bildirildi.