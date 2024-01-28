Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolmuştu, aramalar 8 gün sonra yeniden başladı

         MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde 30 Aralık'ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan İsa Çiftçi'yi (65) arama çalışmalarına, verilen 8 gün aranın ardından yeniden başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolmuştu, aramalar 8 gün sonra yeniden başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

         MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde 30 Aralık'ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan İsa Çiftçi'yi (65) arama çalışmalarına, verilen 8 gün aranın ardından yeniden başlandı.

        Marmaris'te yaşayan İsa Çiftçi, 30 Aralık'ta, mantar toplamak için Balan Dağı'na gitti. Geri dönmeyen Çiftçi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyelerinin de destek verdiği çalışmalarda, bölge iz takip köpekleriyle tarandı. Ayrıca Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda da arama çalışması başlattı. 20 gün süren aramalardan bir sonuç alınamaması ve kötü hava şartları sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

        Aslen Datçalı olan Çiftçi'rin ailesinin talebi üzerine, havanın da güneşli ve açık olmasıyla dün arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Muğla AFAD, AKUT, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nün de aralarında olduğu birçok ekiplten oluşan yaklaşık 80 kişil ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla 8 gün sonra yeniden başlandı. Arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Muğla'da deve güreşleri geleneği sürdürülüyor
        Muğla'da deve güreşleri geleneği sürdürülüyor
        GÜNCELLEME - Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'u ziyar...
        GÜNCELLEME - Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'u ziyar...
        'Kapan' operasyonunda 9 tutuklama
        'Kapan' operasyonunda 9 tutuklama
        Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'u ziyaret etti
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'u ziyaret etti
        Muğla'da dernekte kumar oynadığı belirlenen 45 kişiye 289 bin 125 lira ceza
        Muğla'da dernekte kumar oynadığı belirlenen 45 kişiye 289 bin 125 lira ceza