Bodrum FK tam yol ileri

1'inciLig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenip ardından deplasmanda Ümraniyespor maçını 2-1 kazanan Bodrum FK, zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti. Kritik galibiyetle puanını 38'e çıkaran yeşil-beyazlılar 2'nci sıradaki Göztepe ve 3'üncü Kocaelispor'u 4 puan geriden takibini sürdürdü. Ümraniyespor'da hem futbol oynadığını hem de teknik adamlık yaptığını belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Benim açımdan duygusal bir mücadele oldu. Ümraniyespor oynadığı futbolla bulunduğu konumu hak etmeyen bir takım. Biz gerekeni yaptık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Maçın son dakikalarına özgüvenli bir şekilde girdiklerini belirten Taşdemir, "Rakibe karşı geçiş oyunlarını doğru yapmamız gerekiyordu. Son 5 dakikaya kadar özverili bir şekilde bunu yaptık. Kurguladığımız oyunun yüzde 70'i kadarını sahaya sürebildik. Bunda da başarılı olduk. Maçı kazanmasını bildik. Son 5 dakikadaki oyunu beğenmedim. 2-0 üstün olsak da dikkatli ve disipli davranmalıyız. Bu maçtan galip gelmek çok önemliydi. İyi bir durumdayız. Zirve yarışı için mücadelemiz sürecek" dedi.

Bodrum FK önümüzdeki hafta evinde önemli rakiplerinden Sakaryaspor'la karşılaşacak.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,