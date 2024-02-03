TYF Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları sona erdi

Yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

Marmaris Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel, Grand Yazıcı Turban Termal Otel Operasyonlar Müdürü Hamdi Kızılkaya, TYF Hakemleri tarafından, antrenörlerin ve sporcu ailelerinin katıldığı ödül töreninde derece elde eden yelkencilere madalyaları verildi.

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