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        TYF Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları sona erdi

        Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 20:36
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        TYF Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları sona erdi
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        Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamamlandı.

        TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları adı altında yapılan, 158 yarışçının katıldığı şampiyona, Grand Yazıcı Turban Termal Otel ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Marmaris Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel, Grand Yazıcı Turban Termal Otel Operasyonlar Müdürü Hamdi Kızılkaya, TYF Hakemleri tarafından, antrenörlerin ve sporcu ailelerinin katıldığı ödül töreninde derece elde eden yelkencilere madalyaları verildi.

        Yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

        ILCA 4 Kızlar: 1- İlayda Şen (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü), 2- Naz Tulumcu (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Defne Koç (Fenerbahçe Doğuş Yelken)

        ILCA 4 Junior: 1- Han Eroğlu (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 2- Sinan Uslu (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Yağmur Karabulut (Gökova Yelken Spor Kulübü)

        ILCA 4 Genel: 1- Sadrihan Suer (B.B. Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi) 2- İlayda Şen (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü), Han Eroğlu (Fenerbahçe Doğuş Yelken)

        ILCA 6 Genç Kadınlar: 1- Ece Tüzün (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 2- Asya Şakaklı (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Defne Ünaldı (Era Bodrum Yelken Spor Kulübü)

        ILCA 6 Gençler: 1- Kutsal Güneş Kurnaz (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü), 2- Efe Erbak (Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü), 3- Bartu Altıntaş Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi)

        ILCA 6 Kadınlar: 1- Bilge Nur Yazıcı (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü), 2- Ece Tüzün (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Asya Şakaklı (Fenerbahçe Doğuş Yelken)

        ILCA 6 Genel: 1- Kutsal Güneş Kurnaz (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü), 2- Efe Erbak (Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü), 3- Bartu Altıntaş Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi)

        ILCA 7 Gençler: 1- Efe Güder (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 2- Ahmet Çınar Sombaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Eros Gümüş (Fenerbahçe Doğuş Yelken)

        ILCA 7 Genel: Umut Eyriparmak (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi), 2- Efe Güder (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Ahmet Çınar Sombaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken)

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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