Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Operasyonda, Antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda 6 sütun ile üzerinde motif bulunan 6 sütun parçası ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.