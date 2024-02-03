Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 22:41 Güncelleme: 03.02.2024 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y. (81) ile M.D'nin (70) evlerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda 6 sütun ile üzerinde motif bulunan 6 sütun parçası ele geçirildi.

        El konulan sütun ile parçalar, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        TYF Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları sona erdi
        TYF Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları sona erdi
        Babadağ'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı
        Babadağ'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnafı ziyaret et...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnafı ziyaret et...
        Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla 19 kişi tutuklandı
        Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla 19 kişi tutuklandı
        CHP'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü oldu
        CHP'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü oldu
        Dev ekran televizyonu motosikletle taşıdılar
        Dev ekran televizyonu motosikletle taşıdılar