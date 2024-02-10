Bodrum FK - Sakaryaspor: 0-0
STAT:Bodrum İlçe
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Erdoğan
BODRUM FK: Bahri, Celustka, Erkan (Dk.29 Ahmet Aslan), Samet, Üzeyir, Musah Mohammed, Ali, Gökdeniz (Dk.82 Haqi Osman), Furkan (Dk.82 Omar İmeri), Celal (Dk.71 Pedro), Burak
SAKARYASPOR: Cihan, Bülent Uzun, Rotman, Sinan (Dk. 64 Samed), Burak, Donkor, Roshi, Simon (Dk.77 Kasongo), Rodriguez (Dk.57Dimitrov), Erdi, Oğuz
SARI KARTLAR: Yok
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 79 Roshi (Sakaryaspor)
1´inci Lig'in 22´nci hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı. Zirve ve Play-Off mücadelelerini yakından ilgilendiren karşılaşma sonunda iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu skorla birlikte Play-Off hattında bulunan Bodrum FK haftayı 39 puanla, rakibi Sakaryaspor ise 37 puanla kapattı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - FIRAT AKAY
2024-02-10 15:40:20
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