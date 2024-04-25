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        Tartıştığı kız arkadaşını sokakta bıçaklayarak öldürdü

        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde Ali İhsan Kaya (38), sokakta tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:55
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        Tartıştığı kız arkadaşını sokakta bıçaklayarak öldürdü
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        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde Ali İhsan Kaya (38), sokakta tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya ile kız arkadaşı İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali İhsan Kaya yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlknur Çetin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ali İhsan Kaya olduğunu belirledi. Atatürk Caddesi'nde elektrikli bisiklet süren Ali İhsan Kaya, polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Kaya'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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