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        Muğlaspor'dan bayrak çağrısı

        Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta son 3 maç öncesi 58 puanla lider durumda yer alarak bu hafta şampiyonluk ve 3'üncü Lig'e dönüşünü garantileme ihtimali bulunan Muğlaspor'da Başkan Menef Kıyanç taraftarlara cadde ve sokakları bayraklarla donatma çağrdısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:35
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        Muğlaspor'dan bayrak çağrısı
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        Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta son 3 maç öncesi 58 puanla lider durumda yer alarak bu hafta şampiyonluk ve 3'üncü Lig'e dönüşünü garantileme ihtimali bulunan Muğlaspor'da Başkan Menef Kıyanç taraftarlara cadde ve sokakları bayraklarla donatma çağrdısı yaptı. Muğlaspor Sıtkı Koçman Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kıyanç, "Muğlaspor şampiyon oldu diye bir algı var. Ligin bitmesine daha 3 maç var. Henüz şampiyon olmadık. Rehavete kapılmamalıyız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Ayak oyunlarına karşı kulübümüzün hakkını sabırlı bir şekilde savunuyoruz. Siyasilerin, yerel yöneticilerin ve karar mercilerin Muğlaspor’a ilgi göstermelerini bekliyorum. Şampiyonluğa giderken şehri harekete geçirmeliyiz" dedi.

        Başkan Kıyanç, Muğlaspor'un ülke genelinde saygınlığı bulunduğunu belirterek, "Kulübümüzü ahlaklı şekilde yönetiyoruz. Orta sınıf esnaflarımız ve sponsorlarımızın büyük desteği var. Maddi-manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. Karakterli bir futbolcu topluluğuna sahibiz. Bir kere bile yanımıza gelip, 'Şampiyon olunca ne kadar prim vereceksiniz' diye soru sormadılar. Hepsiyle gurur duyuyorum. Kalıcı projeler üreteceğiz. Kentte yaşayan herkese şimdiden sesleniyorum. Cadde ve sokakları yeşil-beyazlı bayraklarla donatalım" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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