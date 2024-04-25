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        Muğla'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:08
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        Muğla'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İçmeler Mahallesi'nde bir otelde teknik personel olarak çalışan İlknur Ç. (35) ile A.İ.K. arasında otelin önünde konuştukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında İlknur Ç'yi bıçaklayan şüpheli A.İ.K. olay yerinden kaçtı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince bir özel hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli A.İ.K, polis tarafından yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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