Muğla'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Sağlık ekibince bir özel hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İçmeler Mahallesi'nde bir otelde teknik personel olarak çalışan İlknur Ç. (35) ile A.İ.K. arasında otelin önünde konuştukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında İlknur Ç'yi bıçaklayan şüpheli A.İ.K. olay yerinden kaçtı.

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