Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Deniz kaplumbağası 'Tuba'dan 3 aydır sinyal alınamıyor

        MUĞLA'dayaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve 4 yılda 24 bin 912 kilometre yol kateden deniz kaplumbağası 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz kaplumbağası 'Tuba'dan 3 aydır sinyal alınamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'dayaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve 4 yılda 24 bin 912 kilometre yol kateden deniz kaplumbağası 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor.

        Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Tuba' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Geçen sürede 'Tuba', 24 bin 912 kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Rotasını gösteren harita 8 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlenen 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor.

        'DÖNÜP, YUVA YAPMASINI BEKLİYORUZ'

        DEKAMER Müdürü Yakup Kaska, "2019 yılında tedavisini tamamladığımız ve 'Tuba' ismini verdiğimiz deniz kaplumbağamızı uydu takip cihazı takarak denize geri bırakmıştık. 'Tuba', Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu ve 3 ay önce takip cihazının pili bittiği için sinyali kesildi. Sinyalini en son aldığımız nokta olan Malta kıyılarından Türkiye'ye yöneleceğini tahmin ediyoruz ve tekrar Dalyan'a dönüp, yuva yapmasını bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        ABD, Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füze verdi
        ABD, Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füze verdi
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu turizm kentlerinin tanıtımına katkı...
        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu turizm kentlerinin tanıtımına katkı...
        Muğlaspor'dan bayrak çağrısı
        Muğlaspor'dan bayrak çağrısı
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı başlad...
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı başlad...
        MSKÜ'de Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi
        MSKÜ'de Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi
        Bodrum FK, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum'da bisiklet ve yürüyüş turlarına ilgi artıyor
        Bodrum'da bisiklet ve yürüyüş turlarına ilgi artıyor