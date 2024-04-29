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        Muğla açıklarında 63 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, lastik bot ve can sallarında bulunan 8'i çocuk 63 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 21:22 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:25
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        Muğla açıklarında 63 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, lastik bot ve can sallarında bulunan 8'i çocuk 63 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        ​Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.10’da Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 8'i çocuk 36 kaçak göçmeni kurtardı. Yine aynı tarihte saat 10.40’ta, Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salında bulunan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

        Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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