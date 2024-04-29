Muğla açıklarında 63 kaçak göçmen kurtarıldı

​Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.10’da Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 8'i çocuk 36 kaçak göçmeni kurtardı. Yine aynı tarihte saat 10.40’ta, Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salında bulunan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, lastik bot ve can sallarında bulunan 8'i çocuk 63 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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