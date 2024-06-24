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        Bodrum'a hava ve deniz yoluyla 5 ayda 218 bin 967 turist geldi

        MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, bayram tatilinin ardından iç pazardaki hareketlilik azalırken, sahiller ve plajlar yabancı turistlere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:05
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        Bodrum'a hava ve deniz yoluyla 5 ayda 218 bin 967 turist geldi
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        MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, bayram tatilinin ardından iç pazardaki hareketlilik azalırken, sahiller ve plajlar yabancı turistlere kaldı. İlçede bayramda otellerde yüzde 90'ın üzerinde doluluk olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Dış pazar hareketliliğimiz devam ediyor. Mayıs sonu itibarıyla geçen seneye baktığımız zaman Bodrum-Milas Havalimanı'na inen yolcu sayısı totalde 127 bin 273 iken, bu yıl bu rakam 143 bin 717’ye ulaştı. Mayıs sonu itibarıyla deniz yoluyla Bodrum’a gelen yolcu sayısı geçen sene 65 bin 175 iken, bu yıl bu rakam 75 bin 250'ye ulaştı" dedi.

        Kentin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kentte 250 binin üzerine araç giriş yaptı. Normal nüfusu yaklaşık 200 bin olan Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aştı. Bayram boyunca otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı geçerken, tatil süresince hava sıcaklığı 38 derecelerde deniz suyu sıcaklığı ise 25 derecelerde seyretti.

        İlçede bayram hareketliliğinin güzel geçtiğini ve 9 günlük tatili sorunsuz bitirdiklerini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, yabancı turist hareketliliğinin ise sürdüğünü söyledi. Bayramda otellerde doluluk ortalamasının yüzde 90 olduğunu vurgulayan Şahin, "Bayram'da yüzde 95, yüzde 100 doluluğa ulaşan otellerimiz oldu. Dış pazarın desteklemediği sadece iç pazarla çalışan otellerimizde ise yüzde 80 bandında doluluklar oldu. Genel olarak ise otellerdeki doluluk ortalaması yüzde 90'ın üzerine gerçekleşti. Bayram boyunca otellerimizde ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Bu nedenle mutlu olduk. İç pazar için tatil düşünen vatandaşlarımızdan yeniden rezervasyon yaparak Bodrum'a gelmelerini bekliyoruz" dedi.

        HEDEF, 1 MİLYON YABANCI TURİST

        Yabancı turist hareketliliğinde artış olduğunu söyleyen Şahin, "Dış pazar hareketliliğimiz devam ediyor. İç pazarda bizim sezon genel anlamda 70 gün sürüyor. Ancak, dış pazar öyle değil. Dış pazar 6 ay devam ediyor. Mayıs sonu itibarıyla yurt dışından havalimanından gelen girişlerde İngiltere birinci sırada yer alıyor. Akabinde ikinci sırada Polonya geliyor ve onu Almanya takip ediyor. İngiltere'den geçen sene 50 bin 500 yabancı misafir gelmişti. Mayıs sonu itibarıyla bu yıl ise bu rakam 60 binin üzerine çıkarak yüzde 19'luk artış yaşandı. Polonya'dan geçen yıla göre yüzde 49, Almanya'dan gelen turistte ise geçen yıla göre 48'lik bir artış yaşandı. Globalde ise geçen seneye göre bu yıl için yüzde 13 bir artış var. Bu da bizleri mutlu ediyor. Mayıs sonu itibarıyla geçen seneye baktığımız zaman Milas-Bodrum Havalimanı'na inen yolcu sayısı toplamda 127 bin 273 iken, bu yıl bu rakam 143 bin 717'ye ulaştı. Geçen seneye göre yüzde 13'lük bir artış olması ve olumsuz bir hava olmadığından hedefe ulaşılacak gibi görünüyor" dedi.

        Turizmin çok hassas bir denge üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

        "Olumsuz bir durumda çok etkileniyor. Otellerimizin çoğu nisan ayında açılmaya başladı. İç pazarda haziran ayında ağırlıklı olmaya başladı. O nedenle deniz ve hava yolu ile 1 milyonun üzerine çıkması konusunda şu an olumsuz bir hava yok, üstüne çıkabileceğini şu an öngörüyoruz. Mayıs sonu itibarıyla deniz yoluyla Bodrum'a gelen yolcu sayısı geçen sene 65 bin 175 iken, bu yıl bu rakam 75 bin 250'ye ulaştı. Geçen seneye göre burada da bir artış söz konusudur. Gelen yabancı turistler apart otelleri de tercih ediyor, üst segment otelleri de tercih ediyor. Bodrum'un kültürel anlamda gezilecek çok yeri var. Gelen yabancı turistler bu noktaları ziyaret ediyor bunun yanı sıra turistler esnafımıza da katkı sağlıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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