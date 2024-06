Bodrum'a hava ve deniz yoluyla 5 ayda 218 bin 967 turist geldi

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, bayram tatilinin ardından iç pazardaki hareketlilik azalırken, sahiller ve plajlar yabancı turistlere kaldı. İlçede bayramda otellerde yüzde 90'ın üzerinde doluluk olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Dış pazar hareketliliğimiz devam ediyor. Mayıs sonu itibarıyla geçen seneye baktığımız zaman Bodrum-Milas Havalimanı'na inen yolcu sayısı totalde 127 bin 273 iken, bu yıl bu rakam 143 bin 717’ye ulaştı. Mayıs sonu itibarıyla deniz yoluyla Bodrum’a gelen yolcu sayısı geçen sene 65 bin 175 iken, bu yıl bu rakam 75 bin 250'ye ulaştı" dedi.

Turizmin çok hassas bir denge üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Olumsuz bir durumda çok etkileniyor. Otellerimizin çoğu nisan ayında açılmaya başladı. İç pazarda haziran ayında ağırlıklı olmaya başladı. O nedenle deniz ve hava yolu ile 1 milyonun üzerine çıkması konusunda şu an olumsuz bir hava yok, üstüne çıkabileceğini şu an öngörüyoruz. Mayıs sonu itibarıyla deniz yoluyla Bodrum'a gelen yolcu sayısı geçen sene 65 bin 175 iken, bu yıl bu rakam 75 bin 250'ye ulaştı. Geçen seneye göre burada da bir artış söz konusudur. Gelen yabancı turistler apart otelleri de tercih ediyor, üst segment otelleri de tercih ediyor. Bodrum'un kültürel anlamda gezilecek çok yeri var. Gelen yabancı turistler bu noktaları ziyaret ediyor bunun yanı sıra turistler esnafımıza da katkı sağlıyor."